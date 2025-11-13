«Проблема в нас самих». Алексей Батраков — о ничьей сборной России с Перу

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Перу. Прошедшая накануне на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— Результат не тот, на который мы рассчитывали. Моментов у наших ворот и не припомню. Но проблема оказалась в нас самих — не реализовали свои моменты.

— Что этому помешало? Чего не хватило?

— Наверно, хладнокровия. И где‑то не везло, — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.