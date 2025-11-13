Игрок «Балтики» Бевеев: Талалаев научил, что не нужно сомневаться

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, чему научился под руководством главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева. После первого круга Мир РПЛ этого сезона «Балтика» набрала 28 очков и располагается на пятом месте в таблице.

«Талалаев очень многому научил. Наверное, больше всего — психологии, тому, что не нужно сомневаться. Говорил: «Когда мы играем как команда и помогаем друг другу, никаких проблем не возникнет». После этого сомнения отпали. Всегда знаешь, что можно положиться на партнёра: каждый выручит и поможет в тяжёлой ситуации, исправит ошибки», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.