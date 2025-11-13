Скидки
«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить Семеньо у «Ливерпуля» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить Семеньо у «Ливерпуля» — Caught Offside
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» хочет «действовать быстро» с целью опередить «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» в борьбе за покупку нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в январе нынешнего года. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «вишни» не хотят продавать 25-летнего футболиста. Подчёркивается, что его стоимость может составить £ 65-80 млн.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

