Футбол

«Полностью освоился. Свой в команде». Соболев — об адаптации в «Зените»

«Полностью освоился. Свой в команде». Соболев — об адаптации в «Зените»
Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал о своей адаптации в санкт-петербургском клубе, а также заявил, что повзрослел с момента перехода в стан сине-бело-голубых. Нападающий перебрался в команду из московского «Спартака» в августе 2024 года.

— Могу сказать, что полностью освоился. Свой в команде хи-хи, ха-ха, шутки, всё это присутствует. Полноценный игрок. В городе тоже быт обустроил. Мне Петербург очень нравится, семье нравится, поэтому всё классно.

— Ты в команде чуть больше года. Большая разница с того момента?
— Очень большая. В плане адаптации и не только, всего, большая разница. Считаю, что я даже за это время чуть так повзрослел. Нет таких детских обид, как раньше, чего-то такого особо, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

