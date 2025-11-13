Антонио Конте ушёл в недельный отпуск после поражения «Наполи» от «Болоньи»
Поделиться
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинул свою команду во время перерыва на матчи сборных после поражения действующих победителей Серии А в 11-туре чемпионата от «Болоньи» со счётом 0:2. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Наставник вернётся к работе 17 ноября.
Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Даллинга – 50' 2:0 Лукуми – 66'
По информации издания, итальянский наставник заранее согласовал недельный перерыв от работы. Сейчас он находится в Турине. При этом игроков готовит помощник Конте Кристиан Стеллини.
Напомним, после 11 сыгранных встреч в чемпионате Италии «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Интера» и «Ромы» на два очка.
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:51
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
17:14
-
17:08
-
17:07
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:16
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:30