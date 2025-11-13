Скидки
Антонио Конте ушёл в недельный отпуск после поражения «Наполи» от «Болоньи»

Антонио Конте ушёл в недельный отпуск после поражения «Наполи» от «Болоньи»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинул свою команду во время перерыва на матчи сборных после поражения действующих победителей Серии А в 11-туре чемпионата от «Болоньи» со счётом 0:2. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Наставник вернётся к работе 17 ноября.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Даллинга – 50'     2:0 Лукуми – 66'    

По информации издания, итальянский наставник заранее согласовал недельный перерыв от работы. Сейчас он находится в Турине. При этом игроков готовит помощник Конте Кристиан Стеллини.

Напомним, после 11 сыгранных встреч в чемпионате Италии «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Интера» и «Ромы» на два очка.

