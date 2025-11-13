Антонио Конте ушёл в недельный отпуск после поражения «Наполи» от «Болоньи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинул свою команду во время перерыва на матчи сборных после поражения действующих победителей Серии А в 11-туре чемпионата от «Болоньи» со счётом 0:2. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Наставник вернётся к работе 17 ноября.

По информации издания, итальянский наставник заранее согласовал недельный перерыв от работы. Сейчас он находится в Турине. При этом игроков готовит помощник Конте Кристиан Стеллини.

Напомним, после 11 сыгранных встреч в чемпионате Италии «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Интера» и «Ромы» на два очка.