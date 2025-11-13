Соболев — о начале карьеры в «Зените»: картинка была одна, а на деле получилось по-другому

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об ожиданиях, которые были у него от перехода в санкт-петербургский клуб. Форвард стал игроком сине-бело-голубых летом 2024 года.

— Мне кажется, ты в «Зенит» пришёл неуверенным, это ошибочное мнение?

— Уверенность была.

— После твоего перехода был такой период, казалось, что ты не в своей тарелке.

— Нет, не так. Всё гораздо проще. До перехода в «Зенит», это длилось долго, почти два месяца, в голове у себя я выстраивал определённую картинку, что я сейчас приду в «Зенит», буду в каждой игре забивать.

Первые три матча я играл в составе, потом просто не забивал, не очень играл, и посадили меня [на скамейку], заслуженно посадили. И то, что было в голове, эта картинка не совпала, и чуть тяжелее стало в этом плане.

А так понимал, что со временем всё наладится, просто надо работать, и всё. То, что там не пошло, говорю, картинка была одна, а на деле получилось по-другому, чуть дольше перестраивался в этом плане. «Зенит» — такая команда, если ты в первом тайме, условно, гол не забиваешь, тебя могут на 45-й поменять или на 50-й, это стабильно.

Ты это понимаешь, и то, что если в одном матче не забьёшь, в следующем ты не играешь, — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

