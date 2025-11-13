Канчельскис: увольнение Станковича из «Спартака» сейчас — очень непонятное решение

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис скептически оценил решение руководства «Спартака» об увольнении сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

«Увольнение Станковича сейчас — очень непонятное решение. Сейчас пауза, а его убирают. Надо было сделать это в том сезоне, пожать руки — всем спасибо. А сейчас что? Итог его работы сложно подвести. Такое надо делать в конце сезона, а ему не дали доработать, не дали шанс», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Деян Станкович покинул «Спартак» перед паузой на матчи сборных. В мае текущего года с главным тренером продлили контракт до лета 2027 года. В оставшихся встречах календарного года руководить командой будет россиянин Вадим Романов.