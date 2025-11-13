Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о конкуренции с Гонду и Кассьеррой

Форвард «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о конкуренции на своей позиции в клубе из Санкт-Петербурга, на которой также играют аргентинец Лусиано Гонду и колумбиец Матео Кассьерра.

— Ты понимаешь, кто в «Зените» твой конкурент?

— Наверное, Гонду и Кассьерра.

— Ты считаешь себя самым сильным в этой тройке?

— (смеётся).

— На мой взгляд, вы все трое — разные нападающие с разными качествами. В чём ты превосходишь их и в чём уступаешь?

— Тяжёлый вопрос, в чём превосхожу, во всём (смеётся). Всегда говорю, что нападающего ценят за голы и голевые передачи. У Кассьерры в этом сезоне их девять или 10. У меня семь голевых очков. Я говорю про «гол+пас». У Гонду не знаю сколько, [наверное] три. Вот мы и сопоставляем.

Нападающего оценивают за голы. Он может 90 минут стоять, забить гол, и он король. Это логично. Вы говорили про уверенность, не уверен, что буду играть следующий матч, и он не уверен, если не забил. Если забил, да, 90%, что будет. Если не забил и сыграл хорошо, не факт, что будет играть. Может быть, здесь и у него [Кассьерры], и у меня, и у Гонду чуть не складывается.

— Выходя на поле, ты не думаешь о том, как хорошо сыграть в эпизодах, а боишься того, что не забьёшь, тебя заменят и в следующей ты не выйдешь?

— Не то что я этого боюсь, я это знаю.

— Но такая мысль у тебя есть?

— Конечно, присутствует, 100%. Не буду врать. Мы можем посмотреть последние 10 игр. Там так и происходит. Он не забивает — я вышел, нормально сыграл. Следующий матч я играю, забил, играю следующий. Не забил — играет он.

— Это влияет на отношения между вами?

— Нет, мы разговаривали на эту тему, он всё понимает, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Матео Кассьерра в 14 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах забил семь голов и отдал две результативные передачи. Лусиано Гонду ни разу не отличился в чемпионате России, но набрал 2+2 очка по системе «гол+пас» в семи встречах Кубка России. Александр Соболев в 19 играх два раза ассистировал на гол и забил пять мячей.