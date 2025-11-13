Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хави назвал ошибку, допущенную им при работе в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что с определённого момента не смог поддерживать высокие стандарты в стане сине-гранатовых, установленные им в начале работы.

«Я начал свою тренерскую карьеру в «Барсе» с того, что установил высокие требования к футболистам и клубу. Клуб переживал период, когда не было особых требований. Но моей ошибкой было поддерживать эти высокие стандарты в течение только одного года – с момента моего прихода и до того, как мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок [в сезоне-2022/2023]…

Спустя некоторое время я смог стать самокритичным и сказать себе: «Чёрт возьми, что со мной случилось?». Я снизил эти высокие стандарты, и у футболистов больше не было такого же отношения, такого же уважения, таких же усилий. Стандарты становились всё ниже и дошли до такой степени, что в моём последнем сезоне мы ничего не выиграли. Я многому научился из-за этого. Нужно быть самокритичным», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

45-летний специалист тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. При нём команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

