Англия — Сербия. Прямая трансляция
Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о возможном переходе в «Динамо»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о своём возможном трансфере в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые проявляют интерес к нему и его партнёру по обороне в клубе и национальной команде Виктору Мелёхину.

«Да никак не отношусь к слухам про переход в «Динамо». Я просто прочитал это в телеграм-канале и даже не придал значения. Буду ли думать, если поступит предложение от них? Наверное, да. Не вижу смысла фантазировать. Если реально появится предложение от «Динамо», тогда и будем думать», — сказал Вахания в интервью «Советскому спорту».

Главным тренером московского «Динамо» с лета текущего года является бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин, совмещающий работу в клубе с тренерской деятельностью во главе сборной России. Ранее сам специалист не стал отвергать вероятность перехода в московскую команду Вахании и Мелёхина.

