Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Роналду: очевидно, что фанаты Ирландии будут свистеть мне, но это снимет давление с других

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что болельщики ирландской национальной команды будут освистывать его во время их очного матча в квалификации к чемпионату мира 2026 года, который состоится сегодня, 13 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Не начался
Португалия
«Очевидно, что на стадионе меня будут освистывать. Надеюсь, подобное снимет давление с других футболистов. Знаем, что этот матч нерешающий, однако не совсем так, ведь победа будет значить нашу квалификацию на чемпионат мира.

Если одна из команд постоянно обороняется, то логично, что арбитр пытается защитить игру. Я думаю, что качество игры и футболистов должно преобладать надо всем остальным. Но это просто слова. Надеюсь, что Португалия покажет хорошую игру и со всем справится», — сказал Роналду на пресс-конференции.

