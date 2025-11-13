Скидки
«Финал вместе на диване посмотрим». Соболев — об ответе Слишковичу на поражение «Спартака»

«Финал вместе на диване посмотрим». Соболев — об ответе Слишковичу на поражение «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился историей, как он подшутил над экс исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем после поражения московской команды в финале Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с «Балтикой» со счётом 0:1.

— Это не ты писал Слишковичу?
— Там тяжёлая ситуация. Тренировка, [до этого] две игры в чемпионате, меня не выпускают. Я начинаю кипеть, игра с «Балтикой» в полуфинале. Я вышел на тренировку злой, в моменте якорь кинул, а там футбол «четыре на четыре», не побежал со своим защитником. Получилось так, он побежал, а остальные трое просто встали, и он пробежал прямо и забил.

Слишкович остановил тренировку, обращаясь ко всем, но, понятно, что ко мне. Я промолчал. Тренировка закончилась, он вызывает, говорит, что не еду на игру, что так будет лучше для команды. Окей. Мне руководство звонит, что нужно ему позвонить и извиниться. Я ему позвонил, говорю, что готов извиниться перед ним, перед командой. Поставишь ты меня или нет — готов прилететь в Калининград. Он говорит: «Нет, ты завтра футбол смотришь дома на диване». Окей (смеётся). Игра заканчивается, 0:1, я ему [шлю] СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим». Как только матч закончился.

У меня с ним нормальные отношения, следующий матч играл. Это просто эмоции, я смотрел дома, [подумал], если я на диване, то финал вместе глянем, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Комментарии
