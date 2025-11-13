Скидки
Главная Футбол Новости

«А я специально это делаю». Нападающий «Зенита» Соболев — о провокациях болельщиков

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил пост в своём телеграм-канале, появившийся после матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Форвард сравнял счёт на 76-й минуте и принёс ничью команде из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Жест в матче с ЦСКА ты выложил с подписью: «Петушиный?» Что ты имел в виду?
— Это же Жириновский, вы знаете.

— Поясни нам, мы старые.
— Есть старое видео, Жириновский выходит с машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики».

— Ты имел в виду кого, тех, кто тебя хейтит?
— Ну да.

— Смотри, ты ведь провоцируешь.
— Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы ещё больше [продолжали], — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

После 15-туров РПЛ столичный ЦСКА, набравший 33 очка, занимает второе местро в турнирной таблице. Такое же количество очков у лидирующего «Краснодара». Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков.

