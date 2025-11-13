Андрей Канчельскис: посоветовал бы Мостового в «Спартак» — хуже не станет

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис призвал назначить экс-игрока «Спартака» Александра Мостового на пост главного тренера красно-белых. Ранее из команды был уволен сербский специалист Деян Станкович.

«Честно, в «Спартак» я бы посоветовал Мостового. Он тоже спартаковец, много чего говорил. Дайте ему шанс. Ещё в «Спартаке» работали Карпин, Черчесов, Юран, Чернышов. Назначьте Мостового, посмотрим, как он будет тренировать и какие будут результаты. Хуже не станет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Деян Станкович покинул «Спартак» перед паузой на матчи сборных. В мае текущего года с главным тренером продлили контракт до лета 2027 года. В оставшихся встречах календарного года руководить командой будет россиянин Вадим Романов.