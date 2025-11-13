Соболев рассказал, как столкнулся с хейтом после трансфера в «Зенит», придя в школу к сыну

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился историей о хейте в свой адрес после перехода в санкт-петербургский клуб. В стан сине-бело-голубых нападающий перешёл из московского «Спартака» в конце августа 2024 года.

— После твоего перехода было много хейта. Ты с ним сталкивался на улице?

— Один раз, это было сразу после перехода. Пришёл в школу на 1 сентября к ребёнку. Ко мне подходит взрослый человек, руку жмёт, говорит: «Александр, приветствую. Как у вас самочувствие, настроение?» Говорю: «Всё отлично, спасибо». Думал, сейчас поздравит, а там: «Ну что ты, кинул «Спартачок», а? Каково тебе сейчас?» (смеётся). Я даже не знал, что сказать.

То, что происходит на работе, домой не приношу. Просто не хочу это нести. Если супруга что-то читает, то не спрашивает. Пусть занимается детьми, отдыхает, ходит в магазины. Зачем ей это всё, то, что меня оскорбляют. Я сказал, что не нужно на это обращать внимание, просто живи и кайфуй, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».