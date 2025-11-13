Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев рассказал, как столкнулся с хейтом после трансфера в «Зенит», придя в школу к сыну

Соболев рассказал, как столкнулся с хейтом после трансфера в «Зенит», придя в школу к сыну
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился историей о хейте в свой адрес после перехода в санкт-петербургский клуб. В стан сине-бело-голубых нападающий перешёл из московского «Спартака» в конце августа 2024 года.

— После твоего перехода было много хейта. Ты с ним сталкивался на улице?
— Один раз, это было сразу после перехода. Пришёл в школу на 1 сентября к ребёнку. Ко мне подходит взрослый человек, руку жмёт, говорит: «Александр, приветствую. Как у вас самочувствие, настроение?» Говорю: «Всё отлично, спасибо». Думал, сейчас поздравит, а там: «Ну что ты, кинул «Спартачок», а? Каково тебе сейчас?» (смеётся). Я даже не знал, что сказать.

То, что происходит на работе, домой не приношу. Просто не хочу это нести. Если супруга что-то читает, то не спрашивает. Пусть занимается детьми, отдыхает, ходит в магазины. Зачем ей это всё, то, что меня оскорбляют. Я сказал, что не нужно на это обращать внимание, просто живи и кайфуй, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Легионеры ЦСКА и «Спартака» или бомбардир «Зенита». Кто был лучшим в 15-м туре РПЛ?
Рейтинг
Легионеры ЦСКА и «Спартака» или бомбардир «Зенита». Кто был лучшим в 15-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android