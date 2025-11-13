Соболев объяснил, почему начал бить Барриоса в драке игроков «Зенита» и «Спартака» в КР

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил о драке между футболистами красно-белых и «Зенита» в концовке очного матча команд в групповом этапе Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.), который состоялся 27 ноября 2022 года. Форвард был одним из её участников, в связи с чем получил красную карточку. Также с поля были удалены Вильмар Барриос, Малком, Родригао (все — «Зенит»), Александр Селихов, Шамар Николсон (все — «Спартак).

— Давай вспомним, как вы подрались, и ты там чуть ли не самый активный участник, из-за этого болельщики к тебе так отнеслись.

— Да. Все обсуждают, что я якобы Барриоса бил из-за спины. Но никто не видит одного момента, на одном из повторов видно, почему я так стал делать. Там и с Игорем Витальевичем [Симутенковым] закусь был (смеётся).

— Вы с ним обсуждали потом это?

— Конечно. Мы на поле дрались с ним. Я бил Барриоса, он упал, думаю, не буду его трогать. Подымаю голову, и Витальевич мне (показывает удар. — Прим. «Чемпионата») (смеётся).

Почему я начал бить Барриоса, потому что так получилось. Ерохин взял Промеса и его оттаскивает, в этот момент Барриос бьёт Промеса. Из-за этого я начал… Всем дали шесть игр.

Вы знаете, что Симутенков заднюю дёрнул? (смеётся). Когда бежал, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Самые титулованные футбольные клубы России: