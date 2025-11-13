Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев объяснил, почему начал бить Барриоса в драке игроков «Зенита» и «Спартака» в КР

Соболев объяснил, почему начал бить Барриоса в драке игроков «Зенита» и «Спартака» в КР
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил о драке между футболистами красно-белых и «Зенита» в концовке очного матча команд в групповом этапе Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.), который состоялся 27 ноября 2022 года. Форвард был одним из её участников, в связи с чем получил красную карточку. Также с поля были удалены Вильмар Барриос, Малком, Родригао (все — «Зенит»), Александр Селихов, Шамар Николсон (все — «Спартак).

Fonbet Кубок России . Группа B
27 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
4 : 2
Спартак М
Москва
Удаления: Малком – 90+6', Барриос – 90+6', Родригао – 90+6' / Соболев – 90+6', Селихов – 90+6', Николсон – 90+6'

— Давай вспомним, как вы подрались, и ты там чуть ли не самый активный участник, из-за этого болельщики к тебе так отнеслись.
— Да. Все обсуждают, что я якобы Барриоса бил из-за спины. Но никто не видит одного момента, на одном из повторов видно, почему я так стал делать. Там и с Игорем Витальевичем [Симутенковым] закусь был (смеётся).

— Вы с ним обсуждали потом это?
— Конечно. Мы на поле дрались с ним. Я бил Барриоса, он упал, думаю, не буду его трогать. Подымаю голову, и Витальевич мне (показывает удар. — Прим. «Чемпионата») (смеётся).

Почему я начал бить Барриоса, потому что так получилось. Ерохин взял Промеса и его оттаскивает, в этот момент Барриос бьёт Промеса. Из-за этого я начал… Всем дали шесть игр.

Вы знаете, что Симутенков заднюю дёрнул? (смеётся). Когда бежал, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
«Финал вместе на диване посмотрим». Соболев — об ответе Слишковичу на поражение «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android