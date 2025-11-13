Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная России

Канчельскис: Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная России
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал совмещение постов наставником национальной команды и московского «Динамо» Валерием Карпиным.

«Карпину надо определяться — либо «Динамо», либо сборная России. На два фронта нельзя. Очень тяжело распыляться, нельзя объять необъятное. Насчёт его увольнения лучше спросить у руководства «Динамо», но всё возможно. Тренерская работа — неблагодарное дело. Я не удивлюсь такому исходу — сам был в такой ситуации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бело-голубые под руководством Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после 15 туров.

Материалы по теме
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Карпин снова провалился! «Акрон» и без Дзюбы эталонно «переехал» в гостях «Динамо». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android