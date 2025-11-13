Франция — Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Украины. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция занимает первое место в группе D после четырёх туров. В активе команды 10 набранных очков. Украина располагается на второй строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.