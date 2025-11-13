«По сравнению с Быстровым и Дзюбой у меня — лайт». Соболев — о фанатах «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за московский «Спартак», рассказал о своих отношениях с фанатами клуба из Санкт-Петербурга и сравнил их с реакцией болельщиков на игру Владимира Быстрова и Артёма Дзюбы. Оба футболиста также играли за столичный и питерский клубы.

«У Быстрова другая ситуация, другие времена. По сравнению с Быстровым и Дзюбой у меня — лайт. Если брать пример Дзюбы, он всё время ругался с «Виражом», я уважительно к ним отношусь, даже если они про меня что-то кричат. Я их прекрасно понимаю», — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. В прессе сообщалось, что трансфер обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн.