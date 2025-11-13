Жоаозиньо: Карпин — хороший тренер. Трудно поверить, что «Динамо» идёт так низко

Бывший полузащитник московского «Динамо» Жоаозиньо удивлён 10-м местом бело-голубых в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я удивлён, что «Динамо» на 10-м месте. Не знаю, почему так происходит, потому что Карпин — хороший тренер и команда у него отличная. Трудно в это поверить, что они идут так низко», — приводит слова Жоаозиньо Legalbet.

Жоаозиньо выступал в составе бело-голубых с 2018 по 2020 год. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 11 результативными передачами.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжает возглавлять российскую национальную команду.

