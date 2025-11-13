Тошич рассказал, как экс-игрока ЦСКА Хонду не пустили в клуб из-за обуви

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил историю, как экс-футболиста красно-синих Кейсуке Хонду не пустили в клуб из-за внешнего вида его ботинок.

— Россия специфичная. Вот если бы я в Сербии, будучи игроком ЦСКА, поехал в какой-то ресторан или на дискотеку, это бы сразу все знали. Все. Журналисты в том числе. Но в России такого не ощущал. И меня это удивило. Я помню: мы однажды праздновали какую-то победу и поехали в клуб «Империя». Мы стояли в очереди с Хондой. И человек с фейс-контроля говорит Кейсуке: «А! В этих ботинках ты не пройдёшь». А с нами стоит человек, который постарше нас, и он говорит ему: «Ты в курсе, сколько стоят эти ботинки?» Они высокие. Модель такого грязного цвета. Ботинки стоят $ 1,5-2 тыс. Мы ему говорим: «Чувак, ты вообще в курсе, что это Хонда, игрок ЦСКА и сборной Японии?» — «Мне пофиг. Сегодня ты не пройдёшь».

– Вы звёзды. И стоите в очереди?

– Понятно, когда стоит там 50 человек, а если там человек 10, какая разница, подождёшь. Нет проблем, — приводит слова Тошича Legalbet.

Хонда являлся футболистом ЦСКА с 2010 по 2014 год. За этот период японский полузащитник принял участие в 127 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 29 результативными передачами. Тошич выступал за красно-синих с 2010 по 2017 год. За это время сербский футболист сыграл 241 матч во всех соревнованиях, где забил 47 голов и сделал 41 ассист.

