Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник мадридского «Реала» высказался о слишком частой критике вингера «Барселоны» Ямаля

Защитник мадридского «Реала» высказался о слишком частой критике вингера «Барселоны» Ямаля
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний центральный защитник «Реала» Дин Хёйсен высказался в защиту вингера «Барселоны» Ламина Ямаля и своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Испанский игрок обороны считает часть критики в адрес футболистов незаслуженной.

«Ламин — обычный парень, ему 18 лет. Иногда всё раздувается до невероятных размеров. То же самое касается и Винисиуса: он невероятный игрок и действительно хороший парень, но за малейший проступок его слишком сильно критикуют. Если мы заслуживаем критики, то критикуйте нас, однаео зачастую это заходит слишком далеко.

«Реал» Мадрид — крупнейший клуб в мире, и это нормально, что вокруг столько разговоров. Я не читаю прессу. Я живу своей обычной жизнью: хожу на тренировки, домой, и всё… У меня нет девушки. Я публикую в социальных сетях только футбольные материалы. Больше всего меня расслабляет игра на PlayStation», — приводит слова Хёйсена Marca.

