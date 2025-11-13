Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Соболев рассказал, как «Зениту» стоило презентовать его трансфер с отсылкой на «Спартак»

Перешедший из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит» нападающий Александр Соболев рассказал, как должна была бы выглядеть его презентация в новом клубе. Трансфер состоялся в последние дни летнего трансферного окна 2024 года.

— Твой трансфер объявили на презентации хоккейного СКА, почему так решили?
— Иваныч [Александр Медведев] принял такое решение. Я бы на месте «Зенита» так бы представил.

— Это как?
— Сижу в тёмной комнате, мясо ем, течёт кровь, условно, такое могло быть. Я контентмейкер, поэтому такие жесты (про жест Жириновского. — Прим. «Чемпионата») и появляются у меня. Такое событие ведь редко бывает, можно было ведь так обыграть, чтобы ещё всех поджечь, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

