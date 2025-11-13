Соболев рассказал, как содержал семью при зарплате 13 тысяч рублей в «Томи»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился воспоминаниями, как он жил с семьёй на зарплату в 13 тысяч рублей, которые получал в «Томи».

— Ты говорил, что у тебя зарплата 10 тысяч рублей была на старте карьеры?

— 13 тысяч.

— И ты содержал семью, когда это было?

— В Томске, мне было 20. Уже ребёнок был. Была зарплата 13 тысяч, и ещё 13 давали на квартиру. Я 15 платил за хату, 11 оставалось. В Томске деньги закончились.

— Как вы жили?

— На свадебные, около 80 тысяч, мы жили на них год. Ещё родители чуть помогали. Я получил деньги в Томске только спустя полгода пребывания в Самаре. Я подавал на КДК…

— Тяжело?

— Тогда бы не сказал, что тяжело, обычно. Я был молодым, у меня денег никогда не было. Жили, всё было, и памперсы, и смеси. Когда уже вылетели в Первую лигу, какие-то деньги выплатили. Помню, машину в кредит купил. Потому что до базы далёко было ездить, на автобусе ездил. На клубном, но до него тоже нужно было добираться на автобусе, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Нападающий перешёл в «Томь» в 2016 году, где изначально играл за молодёжную команду. В зимнее трансферное окно сезона-2017/2018 Соболев перешёл в «Крылья Советов».

