22:45 Мск
«На всю жизнь запомнил». Соболев — о поражении за «Спартак» от «Зенита» со счётом 1:7

Аудио-версия:
Нападающий «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился воспоминаниями о поражении красно-белых от сине-бело-голубых со счётом 1:7 в октябре 2021 года. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

Россия - Премьер-Лига . 12-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Азмун – 20'     2:0 Клаудиньо – 28'     3:0 Азмун – 36'     4:0 Мостовой – 45'     4:1 Промес – 53'     5:1 Мостовой – 56'     6:1 Дзюба – 80'     7:1 Ерохин – 88'    
Удаления: нет / Кофрие – 79'

— Легендарные 7-1 на «Газпром Арене». Что было после игры в раздевалке?
— Сильно было (смеётся). Да ничего не было. Все, как говорится, обоссаны. Собрались и в аэропорт, никто ничего не сказал. Самое сильное — 0:4 в первом тайме, на всю жизнь запомнил. «Вираж» тогда [присутствовал], не было же Fan ID, мы выходим после перерыва, и весь «Вираж»: «Эй, ********, мы продолжаем». Как сильно, молодцы, думаю. Мы забиваем, 1-4, Промес встал (два пальца в небо. — Прим. «Чемпионата»). Ну всё, думаю, сейчас. Раз, два, три, 1:7 (смеётся). Весь «Вираж» кричит, это так сильно было, не обманули ведь, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

