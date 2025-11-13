«На всю жизнь запомнил». Соболев — о поражении за «Спартак» от «Зенита» со счётом 1:7

Нападающий «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился воспоминаниями о поражении красно-белых от сине-бело-голубых со счётом 1:7 в октябре 2021 года. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

— Легендарные 7-1 на «Газпром Арене». Что было после игры в раздевалке?

— Сильно было (смеётся). Да ничего не было. Все, как говорится, обоссаны. Собрались и в аэропорт, никто ничего не сказал. Самое сильное — 0:4 в первом тайме, на всю жизнь запомнил. «Вираж» тогда [присутствовал], не было же Fan ID, мы выходим после перерыва, и весь «Вираж»: «Эй, ********, мы продолжаем». Как сильно, молодцы, думаю. Мы забиваем, 1-4, Промес встал (два пальца в небо. — Прим. «Чемпионата»). Ну всё, думаю, сейчас. Раз, два, три, 1:7 (смеётся). Весь «Вираж» кричит, это так сильно было, не обманули ведь, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».