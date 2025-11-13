Скидки
«МЮ» может вернуть Мактоминея в клуб, им придётся заплатить не менее € 50 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении в клуб воспитанника Скотта Мактоминея, выступающего в составе «Наполи». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, неаполитанский клуб не назначал цену на 28-летнего футболиста, однако претендующей на него команде придётся заплатить не менее € 50 млн. Интерес к Мактоминею также проявляют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Подчёркивается, что, скорее всего, шотландский полузащитник не будет настаивать на уходе из «Наполи», в который он перешёл из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года.

В составе взрослой команды манкунианцев Мактоминей принял участие в 255 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и восемью результативными передачами.

