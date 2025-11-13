Соболев: мои самые крутые тачки? Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один — Rolls-Royce

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что на текущий момент спокойно относится к машинам. Также футболист ответил, какие лучшие автомобили были у него.

— Когда был помоложе, хотелось крутые тачки. Сейчас уже всё. Ferrari – с аренды машин, которая была у меня в Дубае, я всё распродавал, эту машину привёз, чтобы продать в России. Месяц была, продал.

— Какие самые крутые тачки у тебя были?

— Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один — Rolls-Royce. Сейчас то, что делают китайцы, меня поражает… Сейчас к машинам ровно, средство передвижения. Езжу с водителем. Почему не сам? Не нравится. Не ищу парковку, он отвозит ребёнка в школу, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

