Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев: мои самые крутые тачки? Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один — Rolls-Royce

Соболев: мои самые крутые тачки? Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один — Rolls-Royce
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что на текущий момент спокойно относится к машинам. Также футболист ответил, какие лучшие автомобили были у него.

— Когда был помоложе, хотелось крутые тачки. Сейчас уже всё. Ferrari – с аренды машин, которая была у меня в Дубае, я всё распродавал, эту машину привёз, чтобы продать в России. Месяц была, продал.

— Какие самые крутые тачки у тебя были?
— Ferrari неудобно, ужас. Для меня номер один — Rolls-Royce. Сейчас то, что делают китайцы, меня поражает… Сейчас к машинам ровно, средство передвижения. Езжу с водителем. Почему не сам? Не нравится. Не ищу парковку, он отвозит ребёнка в школу, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Соболев рассказал, как содержал семью при зарплате 13 тысяч рублей в «Томи»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android