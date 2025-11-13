«Была ситуация, когда послали друг друга на три буквы». Соболев — о Тедеско в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев, в данный момент выступающий за «Зенит», рассказал о работе с экс-наставником красно-белых Доменико Тедеско.

— Общаешься с Тедеско?

— Так, бывает… Мне он нравился как тренер. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Понимал, когда надавить на команду, когда – нет. Когда в перерыве разгромить всё, вроде с «Локомотивом» играли, у меня мусор под ногами, он мусорки пинал. А где-то проигрывали 0:2, он спокойно говорил. Чувствовал.

У нас тоже была ситуация, когда мы послали друг друга на три буквы. Играли с «Уралом», болело колено. Он говорит: «В сборную не едешь». Ответил, что не могу не поехать, я приеду в сборную, у меня всё нормально, как я могу сказать? Он отвечает: «Тогда ты больше не играешь у меня, zero minutes. Пока я главный тренер, ты не играешь» (объясняет, что Тедеско показывал «0». — Прим. «Чемпионата»). Я говорю: «Ну тогда ты идёшь...» Закрыл дверь и ушёл. На следующий день поговорили, в следующей игре с «Уралом» два забил, в сборную поехал. А со сборной – на операцию, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Под руководством немецкого специалиста красно-белые сыграли 54 матча, в которых одержали 27 побед. После «Спартака» Доменико Тедеско тренировал «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии, а сейчас возглавляет турецкий «Фенербахче».