Главная Футбол Новости

Соболев — о голе «Спартаку»: уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет

Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Спартака» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Соболев сравнял счёт на 63-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Да я просто бил. В дальний было тяжело пробить, мяч в сторону ушёл.

— Почему ты не праздновал? Когда за «Спартак» забивал «Крыльям», ты праздновал.
— Первый гол я не праздновал, только первый. Я уже говорил, что уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет. Некоторые руки поднимают, извиняются или что, я не стал поднимать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

— Ты заранее это продумал?
— Если честно, думал, что буду праздновать., — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

