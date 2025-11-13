Соболев — о голе «Спартаку»: уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Спартака» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Соболев сравнял счёт на 63-й минуте.

— Да я просто бил. В дальний было тяжело пробить, мяч в сторону ушёл.

— Почему ты не праздновал? Когда за «Спартак» забивал «Крыльям», ты праздновал.

— Первый гол я не праздновал, только первый. Я уже говорил, что уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет. Некоторые руки поднимают, извиняются или что, я не стал поднимать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

— Ты заранее это продумал?

— Если честно, думал, что буду праздновать., — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».