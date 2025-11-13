Соболев — о голе «Спартаку»: уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Спартака» (2:2) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Соболев сравнял счёт на 63-й минуте.
— Да я просто бил. В дальний было тяжело пробить, мяч в сторону ушёл.
— Почему ты не праздновал? Когда за «Спартак» забивал «Крыльям», ты праздновал.
— Первый гол я не праздновал, только первый. Я уже говорил, что уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет. Некоторые руки поднимают, извиняются или что, я не стал поднимать.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
— Ты заранее это продумал?
— Если честно, думал, что буду праздновать., — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».
- 13 ноября 2025
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:15
-
19:01
-
19:00
-
18:51
-
18:51
-
18:45
-
18:37
-
18:28
-
18:25
-
18:25
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:51
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
17:14
-
17:08
-
17:07
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:41