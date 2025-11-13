Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ирландия — Португалия: онлайн-трансляция матча 5-го тура отбора к ЧМ-2026 начнётся в 22:45

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Ирландии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров сборная Ирландии набрала четыре очка и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

