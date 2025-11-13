Сборная России прибыла в Сочи на матч с Чили, команду встретили с караваем и ансамблем

Сборная России прибыла в Сочи, где состоится второй товарищеский матч национальной команды в ноябрьскую международную паузу — с Чили. Подопечные Валерия Карпина сыграют с южноамериканцами в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт».

В аэропорту сборную России встретили с хлебом и солью. Перед игроками и тренерами выступил ансамбль «Казачий Круг».

Видео доступно в телеграм-канале Российского футбольного союза (РФС).

Первую товарищескую игру во время ноябрьской паузы на встречи сборных национальная команда России провела в Санкт-Петербурге. Подопечные Карпина сыграли вничью с Перу (1:1). Встреча состоялась в среду, 12 ноября. Во вторник, 18 ноября, сборные Перу и Чили проведут очный матч на стадионе «Фишт».