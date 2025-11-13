Нападающий «Зенита» Соболев ответил на вопрос, как VAR повлиял на его игру

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, как VAR повлиял на его игру.

— Как VAR повлиял на твои действия?

— Никак не повлиял, отношусь к нему нормально. Чуть быстрее решение бы принимали судьи. Я не понимаю, когда условно, пенальти, ты смотришь по телевизору, одного повтора достаточно, пенальти или нет. А у нас это вот, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Акроном», в котором в качестве главного арбитра выступил Ян Бобровский, судья 10 минут изучал ситуацию с голом, забитым нападающим Егором Голенковым. Встреча закончилась победой тольяттинской команды со счётом 1:0.