Англия — Сербия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Соболев ответил на вопрос, как VAR повлиял на его игру

Нападающий «Зенита» Соболев ответил на вопрос, как VAR повлиял на его игру
Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, как VAR повлиял на его игру.

— Как VAR повлиял на твои действия?
— Никак не повлиял, отношусь к нему нормально. Чуть быстрее решение бы принимали судьи. Я не понимаю, когда условно, пенальти, ты смотришь по телевизору, одного повтора достаточно, пенальти или нет. А у нас это вот, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Акроном», в котором в качестве главного арбитра выступил Ян Бобровский, судья 10 минут изучал ситуацию с голом, забитым нападающим Егором Голенковым. Встреча закончилась победой тольяттинской команды со счётом 1:0.

