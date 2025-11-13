Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Дик Адвокат — о словах Акинфеева: тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым

Дик Адвокат — о словах Акинфеева: тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат отреагировал на слова экс-вратаря национальной команды Игоря Акинфеева, который в своей автобиографической книге выразил разочарование из-за пропуска Евро-2012 из-за слухов вокруг проблем с коленом. Также голкипер ЦСКА подчеркнул, что у него «постоянно возникали мелкие трения» с нидерландским специалистом.

«Акинфеев был действительно отличным вратарём. К сожалению для него, перед тем Евро он получил очень серьёзную травму. Это простая причина того, что он не был первым номером на том турнире. Я могу понять, что, когда ты не в составе, тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым. Так это работает.

Несмотря на критику Игоря, могу сказать вам, что он был одним из лучших вратарей, которые когда-либо играли в сборной России. Желаю ему всего наилучшего!» — приводит слова Адвоката Sport24.

Нидерландский специалист занимал должность главного тренера сборной России с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 Акинфеев провёл три матча на скамейке запасных.

