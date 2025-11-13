Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Баварии» приняли решение о будущем голкипера Мануэля Нойера

Аудио-версия:
Комментарии

В «Баварии» приняли решение о переподписании контракта с голкипером Мануэлем Нойером. Новое трудовое соглашение позволит вратарю выступать за мюнхенский клуб до лета 2027 года. Об этом сообщает Bild. На тот момент победителю чемпионата мира в Бразилии исполнится 41 год.

По информации издания, переговоры по новому контракту для немецкого голкипера должны начаться в декабре. В клубе довольны игрой вратаря и значительными изменениями, которые он внёс в свой распорядок дня, чтобы предотвратить дальнейшие травмы. Сообщается, что Нойер ежедневно консультируется с физиотерапевтом команды и делает дополнительные упражнения перед и после основных тренировок с одноклубниками.

В нынешнем сезоне Мануэль Нойер провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, шесть из которых отыграл «на ноль».

Новости. Футбол
