Сербский журналист назвал вариант продолжения карьеры Станковича после ухода из «Спартака»

Аудио-версия:
Комментарии

Сербский журналист Деян Станкович из издания Mozzart Sport высказался о популярности бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в Сербии и Италии, а также предположил, где уволенный из российской команды специалист может продолжить карьеру.

— За Станковичем пристально следят в Сербии? Он популярный человек?
— Да, он популярен, но здесь нужно понимать, что футбольные фанаты в Сербии разделены на два лагеря: те, кто болеет за «Црвену», и те, кто болеет за «Партизан». Фанаты «Црвены» обожают Станковича, он легенда клуба. Болельщики «Партизана» никогда не скажут ничего хорошего про Станковича. Однако мне кажется, что Станкович гораздо более популярен в Италии. Я совершенно случайно оказался в Милане, когда «Интер» выиграл Лигу чемпионов, смотрел финал на площади. И мне кажется, только Хавьер Дзанетти получил больше оваций от толпы, чем Станкович. Его там просто обожают. Но и в Сербии он, конечно, популярен. Совсем недавно он был в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии.

— Станкович может рассчитывать на работу в сербских клубах?
— У меня такой информации нет. Я думаю, что самый вероятный вариант, что он продолжит карьеру где-то в Италии. Как я уже сказал, его очень любят в Италии, у него уже есть опыт работы. Мне кажется, если бы Станкович не возглавил «Спартак», он бы сейчас работал в «Интере» вместе с Кристианом Киву. Они очень хорошие друзья, оба тренеры, поэтому в целом это была бы реальная история. Потому что, по сути, в Сербии нет клуба, который Станкович мог бы возглавить. Единственный вариант — это «Црвена», в которой, скорее всего, новым тренером станет Альберт Риера. Кстати слышал, что его тоже связывают со «Спартаком». Посмотрим, как решится эта ситуация. Но мне кажется, Станковичу нет никакого смысла возвращаться в «Црвену». В «Партизан» он точно не пойдёт. А остальные клубы — это команды уже гораздо более низкого уровня для Деяна. А у сборной Сербии тоже недавно появился новый тренер. Поэтому здесь место тоже занято. Думаю, что вполне реальный вариант для Станковича — это получить назначение в какую-нибудь команду из середины таблицы Серии А, — заявил Станкович в интервью Legalbet.

Журналист Деян Станкович является тёзкой бывшего главного тренера «Спартака».

