«Был готов перейти даже туда...» Обамеянг назвал большой ошибкой свой трансфер в «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг считает большой ошибкой свой переход в лондонский клуб из «Барселоны» в 2022 году.

«Это была большая ошибка — переходить туда [в «Челси»]. Это была чертовски большая ошибка.

В то время у меня был непростой период в «Барселоне». В мой дом проникли [грабители], а «Барселоне» нужно было продать одного из игроков — меня или Мемфиса Депая, — и единственным вариантом был «Челси». Поэтому я сказал: «Хорошо, ради своей семьи я уеду, даже если это будет «Челси»…

Я думал, что, может быть, всё будет хорошо, ведь Оливье Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси», и у него не было никаких проблем, но для меня всё было иначе», — приводит слова Обамеянга Goal со ссылкой на Canal+.

Обамеянг играл за «Челси» с осени 2022 года по лето 2023 года. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

