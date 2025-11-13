Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Форвард «Зенита» Соболев ответил, станет ли киберспортсменом в ближайшее время

Аудио-версия:
Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался об увлечении компьютерными играми, а также сделал выбор между киберспортом и рыбалкой.

— Шутят, что скоро ты станешь киберспортсменом. Насколько это далеко от правды?
— Это вообще далеко, очень. Просто отдыхаю, нравится с друзьями зайти, а один не играю, скучно.

— Что больше нравится — киберспорт или рыбалка?
— Рыбалка, конечно. Все думают, что я целый день играю. У меня вообще-то есть другая жизнь, семья, ребёнок и так далее. Могу вечером сесть, час-два с друзьями поиграть. После игр, когда не спится, могу подольше. Но, опять же, если друзья не зашли, скучно. Потому что сидишь с друзьями, обсуждаешь какие-то темы. А так, чтобы зайти и что-то тренировать, это бред. Играю в удовольствие, то, что вещи какие-то покупаю, могу их продать в любой момент, — сказал Соболев в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

