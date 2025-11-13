«Он должен позвать меня на праздник». Анчелотти уверен, что Роналду забьёт 1000 голов

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не сомневается, что экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду сможет достичь отметки в 1000 голов за карьеру. На текущий момент 40-летний футболист «Аль-Насра» забил 953 мяча.

«Роналду забьёт 1000 голов, несомненно! Но когда Криштиану это сделает, он не должен забыть пригласить меня на празднование данного невероятного рекорда», — приводит слова Анчелотти AS.

Португальский нападающий играл в «Королевском клубе» под руководством Анчелотти с 2013 по 2015 год.

Действующее трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Лучший бомбардир в мировом футболе: