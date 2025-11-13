Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он должен позвать меня на праздник». Анчелотти уверен, что Роналду забьёт 1000 голов

«Он должен позвать меня на праздник». Анчелотти уверен, что Роналду забьёт 1000 голов
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не сомневается, что экс-нападающий «сливочных» Криштиану Роналду сможет достичь отметки в 1000 голов за карьеру. На текущий момент 40-летний футболист «Аль-Насра» забил 953 мяча.

«Роналду забьёт 1000 голов, несомненно! Но когда Криштиану это сделает, он не должен забыть пригласить меня на празднование данного невероятного рекорда», — приводит слова Анчелотти AS.

Португальский нападающий играл в «Королевском клубе» под руководством Анчелотти с 2013 по 2015 год.

Действующее трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Материалы по теме
Роналду: очевидно, что фанаты Ирландии будут свистеть мне, но это снимет давление с других

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android