Хавбек «Наполи» Ангисса серьёзно травмировался в сборной Камеруна

Полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса получил серьезную травму, находясь в расположении сборной Камеруна. Ранее хавбек был признан лучшим игроком Серии А в октябре.

«Андре Замбо Ангисса, получивший травму во время игры за сборную Камеруна, сегодня прошёл обследование в больнице Пинета-Гранде, которое выявило серьёзный разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Игрок уже приступил к программе реабилитации», – сообщает официальный сайт «Наполи».

Отметим, что ранее повреждение получил другой полузащитник действующих чемпионов Италии – Кевин Де Брёйне. Бельгиец не сыграет за «Наполи» до 2026 года.

Ангисса в 14 матчах за клуб во всех турнирах в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.