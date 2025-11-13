Экс-вратарь «Крыльев» Лобос: очень надеюсь, что Чили победит сборную России

Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Думаю, это будет очень интересный матч. Чили стремится перестроить свою сборную. Они выходят из цикла, в котором не прошли отбор на чемпионат мира. Поэтому эта встреча очень интересна, ведь сборная России не проигрывает уже 17 матчей подряд, хоть и не с сильными командами. Но это возможность для обеих команд продолжить оценку своих игроков. Я очень надеюсь, что Чили победит», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.