«Выходка имела последствия». Corriere dello Sport — о конфликте Станковича с журналистом
Итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало материал об увольнении сербского тренера Деяна Станковича из московского «Спартака», разобрав его конфликт с журналистом Адамом Ахмадовым во время флеш-интервью после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
В материале подробно анализируется конфликт Станковича с Ахмадовым в эфире, а также проводится связь между данным инцидентом и последовавшим за ним увольнением.
«Эта выходка имела серьёзные последствия», — говорится в публикации Corriere dello Sport.
Далее в материале приводится текст объявления пресс-службы «Спартака» об уходе из клуба Деяна Станковича. Ранее сам журналист Адам Ахмадов заявил, что во время перепалки разозлился, но «старался себя сдержать».
