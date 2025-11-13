Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Выходка имела последствия». Corriere dello Sport — о конфликте Станковича с журналистом

Аудио-версия:
Комментарии

Итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало материал об увольнении сербского тренера Деяна Станковича из московского «Спартака», разобрав его конфликт с журналистом Адамом Ахмадовым во время флеш-интервью после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

В материале подробно анализируется конфликт Станковича с Ахмадовым в эфире, а также проводится связь между данным инцидентом и последовавшим за ним увольнением.

«Эта выходка имела серьёзные последствия», — говорится в публикации Corriere dello Sport.

Далее в материале приводится текст объявления пресс-службы «Спартака» об уходе из клуба Деяна Станковича. Ранее сам журналист Адам Ахмадов заявил, что во время перепалки разозлился, но «старался себя сдержать».

