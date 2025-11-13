Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета принял решение о будущем Жезуса в «Арсенале» — Caught Offside

Артета принял решение о будущем Жезуса в «Арсенале» — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заблокировал уход нападающего Габриэла Жезуса из лондонского клуба в грядущее трансферное окно, несмотря на интерес к нему со стороны команд из чемпионата Англии. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, испанский специалист по-прежнему рассчитывает на 28-летнего игрока и ждёт его возвращения на поле после травмы.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» и «Челси» готовы бороться за вингера «Милана» Рафаэла Леау

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android