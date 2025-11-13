Артета принял решение о будущем Жезуса в «Арсенале» — Caught Offside

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заблокировал уход нападающего Габриэла Жезуса из лондонского клуба в грядущее трансферное окно, несмотря на интерес к нему со стороны команд из чемпионата Англии. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, испанский специалист по-прежнему рассчитывает на 28-летнего игрока и ждёт его возвращения на поле после травмы.

Жезус выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

