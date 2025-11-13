Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуардо Лобос: в сборной Чили не осталось никого из поколения, дважды бравшего Копу

Эдуардо Лобос: в сборной Чили не осталось никого из поколения, дважды бравшего Копу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о сборной Чили перед матчем национальной команды с Россией. Игра пройдёт в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ни один из игроков поколения, дважды выигравшего Копу, не остался в сборной. В настоящее время в высших лигах выступают несколько интересных игроков, но им не удалось добиться стабильности и конкурентоспособности в составе национальной команды. Чили сейчас сосредоточена на квалификации на чемпионат мира 2030 года и поэтому ищет игроков для участия в отборочных матчах. Кроме того, пока неизвестно, кто будет главным тренером сборной Чили в ближайшие годы», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Чили является двукратным победителем Копа Америка (2015, 2016). Чилийский вратарь Эдуардо Лобос выступал в чемпионате России за самарские «Крылья Советов» с 2005 по 2011 год. На его счету один матч в составе национальной команды.

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android