Эдуардо Лобос: в сборной Чили не осталось никого из поколения, дважды бравшего Копу

Бывший голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о сборной Чили перед матчем национальной команды с Россией. Игра пройдёт в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Ни один из игроков поколения, дважды выигравшего Копу, не остался в сборной. В настоящее время в высших лигах выступают несколько интересных игроков, но им не удалось добиться стабильности и конкурентоспособности в составе национальной команды. Чили сейчас сосредоточена на квалификации на чемпионат мира 2030 года и поэтому ищет игроков для участия в отборочных матчах. Кроме того, пока неизвестно, кто будет главным тренером сборной Чили в ближайшие годы», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Чили является двукратным победителем Копа Америка (2015, 2016). Чилийский вратарь Эдуардо Лобос выступал в чемпионате России за самарские «Крылья Советов» с 2005 по 2011 год. На его счету один матч в составе национальной команды.