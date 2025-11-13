Скидки
«Арда — игрок другого типа, нежели я». Экс-хавбек «Реала» Кроос — о сравнении с Гюлером

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об игре хавбека «сливочных» Арды Гюлера в нынешнем сезоне и отреагировал на сравнение своего стиля игры со стилем игры футболиста сборной Турции.

«Я рад, что в этом году он впервые получает значительно больше игрового времени, потому что он этого заслуживает благодаря своим футбольным способностям и на него мы можем рассчитывать в будущем.

Но я не верю в сравнения. Арда — игрок другого типа, нежели я. Его лучшая позиция — гораздо более атакующая, чем у меня, поэтому речь не идёт о том, чтобы он стал моим преемником. Но в целом я доволен, потому что он хороший парень. Я играл с ним бок о бок. У него очень тонкая техника, которую он уже очень эффективно использовал в «Реале» в этом сезоне. Поэтому я надеюсь, что он продолжит получать стабильное игровое время, ведь только так он сможет прогрессировать. Тогда, я уверен, он сумееет оставить свой след в «Реале» на долгие годы вперёд», – приводит слова Крооса Sport1.de.

Гюлер в нынешнем сезоне провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

«Он молод, но уже великий игрок». Хаби Алонсо — о Гюлере
