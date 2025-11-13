Фото: реакция Месси на подаренную футболку с его именем в цветах «Эльче»

Испанский клуб «Эльче» подарил нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси футболку с его именем. Аргентинская национальная команда проводила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» открытую тренировку перед товарищеским матчем с Анголой. Сообщалось, что данное тренировочное занятие посетили более 20 тысяч болельщиков.
Фото: Пресс-служба ФК «Эльче»
Сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с Анголой в пятницу, 14 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
В составе национальной команды Месси принял участие в 195 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 114 голами и 63 результативными передачами.
