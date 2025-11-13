Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову остаться в России после матча за сборную — Le Parisien

«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову остаться в России после матча за сборную — Le Parisien
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов остался в России после товарищеского матча за национальную команду со сборной Перу (1:1). Об этом сообщает издание Le Parisien. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в среду, 12 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

По данным источника, Сафонов задержится в России на несколько дней с разрешения клуба. Ожидалось, что голкипер примет участие в первой из двух товарищеских игр сборной в ноябре, после чего вернётся во Францию.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету ни одной встречи за клуб. В субботу, 18 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Чили.

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android