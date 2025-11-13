«ПСЖ» разрешил Матвею Сафонову остаться в России после матча за сборную — Le Parisien

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов остался в России после товарищеского матча за национальную команду со сборной Перу (1:1). Об этом сообщает издание Le Parisien. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в среду, 12 ноября.

По данным источника, Сафонов задержится в России на несколько дней с разрешения клуба. Ожидалось, что голкипер примет участие в первой из двух товарищеских игр сборной в ноябре, после чего вернётся во Францию.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету ни одной встречи за клуб. В субботу, 18 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Чили.