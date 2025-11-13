Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Украина: стартовые составы команд на матч 5-го тура отбора к ЧМ-2026, 13 ноября

Франция — Украина: стартовые составы команд на матч 5-го тура отбора к ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Украины. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Юпамекано, Динь, Канте, Коне, Олисе, Шерки, Баркола, Мбаппе.

Украина: Трубин, Забарный, Сваток, Михавко, Караваев, Очеретько, Ярмолюк, Назарина, Михайличенко, Гуцуляк, Яремчук.

Франция занимает первое место в группе D после четырёх туров. В активе команды 10 набранных очков. Украина располагается на второй строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Таблица групп европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026 по футболу, Овечкин против Бобровского в НХЛ и волейбол
Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026 по футболу, Овечкин против Бобровского в НХЛ и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android