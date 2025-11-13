Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Эдуардо Лобос: сборная Чили пропустит третий чемпионат мира подряд — это провал

Эдуардо Лобос: сборная Чили пропустит третий чемпионат мира подряд — это провал
Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался о непроходе сборной Чили квалификации на чемпионат мира 2026 года. После 18 туров отборочного соревнования чилийская национальная команда набрала 11 очков и заняла последнее, 10-е место.

«Сборная Чили не прошла отбор на третий чемпионат мира подряд — это провал. Не знаю, что будет в 2030-м. Сейчас у команды нет главного тренера, люди им не доверяют. А всё зависит от того, кто руководит командой», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

15 ноября сборная России сыграет с Чили в товарищеском матче.

