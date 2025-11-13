Холанд — первый футболист нынешнего сезона с 30 голами за клуб и сборную
Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом нынешнего сезона, забившим 30 мячей за клуб и национальную команду. Форвард отметился дублем в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией, проходящем в эти минуты.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Эстония
1:0 Сёрлот – 50' 2:0 Сёрлот – 52' 3:0 Холанд – 56' 4:0 Холанд – 62' 4:1 Саарма – 64'
В сезоне-2025/2026 Холанд 19 раз поразил ворота соперников в играх за «горожан» и 11 раз — за сборную. 25-летний нападающий забил эти 30 мячей в 19 матчах. Один мяч из 30 норвежец забил с пенальти.
Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
