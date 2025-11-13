Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд — первый футболист нынешнего сезона с 30 голами за клуб и сборную

Холанд — первый футболист нынешнего сезона с 30 голами за клуб и сборную
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом нынешнего сезона, забившим 30 мячей за клуб и национальную команду. Форвард отметился дублем в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией, проходящем в эти минуты.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Эстония
1:0 Сёрлот – 50'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 56'     4:0 Холанд – 62'     4:1 Саарма – 64'    

В сезоне-2025/2026 Холанд 19 раз поразил ворота соперников в играх за «горожан» и 11 раз — за сборную. 25-летний нападающий забил эти 30 мячей в 19 матчах. Один мяч из 30 норвежец забил с пенальти.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд вошёл в пятёрку самых быстрых игроков в топ-5 лигах Европы

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android