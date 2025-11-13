Азербайджан дома проиграл Исландии в отборе на чемпионат мира 2026 года

Завершился матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Азербайджана и Исландии. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

На 20-й минуте нападающий исландской сборной Альберт Гудмундссон открыл счёт в матче. На 39-й минуте защитник Сверрир Ингасон удвоил преимущество гостей.

Таким образом, Исландия набрала семь очков в пяти встречах в группе D и поднялась на второе место. Столько же очков — у Украины, которая сегодня, 13 ноября, сыграет на выезде с командой Франции. В заключительном туре сборные Исландии и Украины сыграют друг с другом в воскресенье, 16 ноября.