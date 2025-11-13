Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан — Исландия, результат матча 13 ноября 2025 года, счет 0:2, 5-й тур отбора на чемпионат мира 2026

Азербайджан дома проиграл Исландии в отборе на чемпионат мира 2026 года
Комментарии

Завершился матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Азербайджана и Исландии. Команды играли на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
0 : 2
Исландия
0:1 Гудмундссон – 20'     0:2 Ингасон – 39'    

На 20-й минуте нападающий исландской сборной Альберт Гудмундссон открыл счёт в матче. На 39-й минуте защитник Сверрир Ингасон удвоил преимущество гостей.

Таким образом, Исландия набрала семь очков в пяти встречах в группе D и поднялась на второе место. Столько же очков — у Украины, которая сегодня, 13 ноября, сыграет на выезде с командой Франции. В заключительном туре сборные Исландии и Украины сыграют друг с другом в воскресенье, 16 ноября.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Таблица групп европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026 по футболу, Овечкин против Бобровского в НХЛ и волейбол
Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026 по футболу, Овечкин против Бобровского в НХЛ и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android